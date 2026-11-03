(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "I governi, la politica, possono fare moltissimo, e in questi anni siamo intervenuti sul sistema di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne con grande determinazione. Ma un sistema è tanto più forte quanto più riesce a fare rete, e una rete che funziona si vede innanzi tutto nei passaggi più difficili. Un'esperienza come la Valigia di Salvataggio non sostituisce il sistema istituzionale, al contrario lo affianca e lo completa. È una complementarità molto importante. Nessuno, da solo, può affrontare un fenomeno complesso come la violenza contro le donne". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, intervenuta alla presentazione del Manuale della Valigia di Salvataggio, che si è svolta nella Sala Tevere della Regione Lazio, promossa da Salvamamme che finora ha aiutato oltre 2.200 donne e bambini ad uscire dalla violenza. La ministra ha firmato la prefazione del volume, nato per raccogliere e sistematizzare le buone pratiche sviluppate dall'associazione Salvamamme in dodici anni di attività a sostegno delle donne e dei bambini che fuggono dalla violenza. "Istituzioni, forze dell'ordine, magistratura, servizi sanitari e sociali, centri antiviolenza, case rifugio e Terzo settore - ha aggiunto Roccella - hanno competenze e responsabilità diverse, che non devono confondersi ma devono sapersi integrare. La rete costruita negli anni intorno alla Valigia mostra proprio questo: la sussidiarietà rafforza la risposta pubblica, la rende più capillare e più vicina alla persona". (ANSA).