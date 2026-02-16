ROMA. Furto e recupero nel giro di poche ore per la criminologa Roberta Bruzzone, derubata del cellulare mentre si trovava alla stazione Termini. A raccontare l’episodio è stata la stessa Bruzzone con un post su Instagram, pubblicato domenica 15 febbraio, in cui ha ringraziato gli agenti intervenuti per la rapidità dell’azione.



Nel messaggio la criminologa ha citato la Polizia Ferroviaria di Roma Termini, sottolineando come il presunto autore sia stato rintracciato “in tempo zero” e il dispositivo recuperato e restituito.



“Professionalità, tempestività e coordinamento”, ha scritto, ringraziando chi lavora ogni giorno per la sicurezza “lontano dai riflettori”, ma con un impatto concreto nella vita delle persone.