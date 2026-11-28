(ANSA) - PALMOLI, 28 NOV - "La sospensione dell'assistente sociale che ha seguito dall'inizio la vicenda della 'famiglia nel bosco' è un dato molto serio, nel generale contesto disciplinare nel quale, spesso, gli Ordini indulgono rispetto a violazioni deontologiche degli iscritti, rinforzando inconsciamente il senso di sfiducia dei cittadini rispetto a una professione. Ci si chiede se, con premesse simili, non si possa mettere in dubbio l'intero procedimento ancora in piedi nelle aule del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che basandosi su dei 'relata refero' probabilmente 'inquinati' ha portato a separare per oltre un anno tre bambini dai genitori i quali, ormai da mesi, hanno ottemperato a tutte le richieste dello stesso Tribunale". Lo dichiara all'ANSA il leader di Italia Domani Marco Rizzo, commentando gli ultimi sviluppi nella vicenda della famiglia di Palmoli (Chieti). "Nell'irrogare la sanzione, frutto, evidentemente, di un'istruttoria attenta e approfondita, il Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali si è soffermato sui caposaldi deontologici, propri di ogni professione. Da quanto apprendo - prosegue Rizzo - sarebbero state rilevate la violazione del dovere di riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa e poi la violazione della fiducia: dovere dell'assistente sociale sarebbe infatti chiedere al datore di lavoro di essere 'sollevato dall'incarico' quando vi sia compromissione della relazione fiduciaria con la persona oggetto dell'intervento". "Tutta la vicenda va definita e chiarita al più presto, in nome della salute di tre incolpevoli bambini - conclude - e per non creare un pericolosissimo precedente nella gestione di casi analoghi". (ANSA).