(ANSA) - ROMA, 07 APR - Si è svolta oggi a Palazzo Chigi una riunione dedicata all'esame dei provvedimenti in corso in materia di sicurezza e migrazione. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che all'incontro hanno partecipato i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la Ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta e Gaetano Caputi, il capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni. La riunione, notano le stesse fonti, si inserisce nel quadro dei consueti incontri di coordinamento e aggiornamento periodico sullo stato di avanzamento delle misure in corso. (ANSA).