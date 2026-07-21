(ANSA) - COMO, 21 LUG - I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si chiamava Arwa Rfali, avrebbe compito fra un mese dieci anni, e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente e che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri nonostante il divieto di balneazione. Attorno alle 15, probabilmente trascinata dalla corrente, è scomparsa all'improvviso. Non l'hanno più vista né i cuginetti che le erano accanto in acqua, né gli adulti che si trovavano invece a riva, qualche metro più in là. (ANSA).