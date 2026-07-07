(ANSA) - CIMOLAIS, 07 LUG - Sono stati ritrovati, vivi, i coniugi di Osimo (Ancona) dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per la precisione erano in una zona impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno: li hanno individuati alcuni tecnici del Soccorso alpino. Non si conoscono i motivi per cui da allora non siano riusciti a comunicare con alcuno né a lanciare un allarme o a segnalare la loro posizione. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle 17.46 nel comune di Domegge. (ANSA).