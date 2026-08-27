(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Più aule informatiche, più mense e più palestre nelle scuole italiane. Alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico, sul fronte degli spazi e dei servizi presenti nelle scuole arriva un segnale positivo: nell'ultimo quinquennio tutti e tre gli ambiti registrano una crescita costante. Le aule informatiche sono quasi raddoppiate, passando dalle 8.692 del 2020-21 alle 15.998 del 2024-25; nello stesso periodo i refettori sono saliti da 12.547 a 14.362 e le palestre da 12.483 a 15.034. Un miglioramento al quale stanno contribuendo anche i primi interventi finanziati dal Pnrr. E quando tutti gli interventi previsti dal Pnrr verranno completati e rilevati, la situazione migliorerà ulteriormente. È quanto segnala la rivista specializzata Tuttoscuola in uno speciale sull'edilizia scolastica. Il progresso più marcato riguarda le aule informatiche. Nell'anno scolastico 2020-21 erano presenti in 8.692 edifici scolastici del primo e del secondo ciclo (le scuole dell'infanzia non dispongono di aule informatiche), pari al 29,4% degli edifici interessati dalla rilevazione. Nel 2024-25 il numero è salito a 15.998, pari al 55,4%. In quattro anni, dunque, le aule informatiche sono quasi raddoppiate. Un processo nel quale hanno un ruolo centrale anche gli Enti locali, proprietari degli edifici scolastici e responsabili della loro gestione. Aumentano, anno dopo anno, anche i locali adibiti a refettorio nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo. Nel 2020-21 gli edifici dotati di mensa erano 12.547, il 37,9% di quelli rilevati. Nel 2024-25 sono diventati 14.362, pari al 44,5%. Sulla crescita registrata negli ultimi anni iniziano inoltre a pesare i primi interventi finanziati attraverso il Pnrr. Segnale positivo anche per le palestre. Nel 2020-21 ne risultavano dotati 12.483 edifici del primo e del secondo ciclo, pari al 42,2% del totale considerato. Quattro anni dopo il numero è arrivato a 15.034 edifici, il 52,1%: ben 2.551 palestre in più, presenti in oltre 1 edificio su 2. Anche in questo caso l'incremento è stato favorito dai primi interventi del PNRR. Le scuole che utilizzano una palestra, incluse quelle che non ne dispongono negli edifici scolastici di appartenenza, sono l'87% circa. (ANSA).