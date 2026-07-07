(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Una bimba di quattro anni è stata salvata nel corso della tarda mattinata di oggi all'interno della piscina comunale di Leini, nel Torinese. Per cause in fase di accertamento, pare che la piccola, in piscina con un gruppo dell'estate ragazzi, si sia sentita male mentre si trovava in acqua, rischiando di annegare. E' stata recuperata grazie al pronto intervento del bagnino della struttura, rianimata e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri di Leini per ricostruire l'accaduto. (ANSA).