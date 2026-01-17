(ANSA) - ROMA, 17 GEN - A dicembre 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,37% a fronte del 3,30% nel mese precedente (era al 4,42% a dicembre 2023). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato il 3,64% contro il 3,52% di novembre. E' quanto risulta dal rapporto mensile dell'Abi. Stabile il tasso tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) al 3,97%. L'aumento dei tassi a dicembre, si fa notare dall'Abi, risente dell'andamento Irs (i tassi di riferimento sul mercato) che sono aumentati nei mesi scorsi passando dal 2,69% al 2,90% di novembre e la tendenza generale indica che la dinamica ribassista è ormai terminata. Un'indicazione che i risparmiatori sembrano aver recepito, visto che l'80% dei mutui stipulati a dicembre è a tasso fisso: "le famiglie -si spiega- si immunizzano contro i rischi". L'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a dicembre è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto al 2,1% di novembre quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell'1,8%. Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo di crescita, per le imprese il sesto. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, ha presentato un incremento di 106,5 miliardi tra novembre 2024 e novembre 2025 (35,7 miliardi famiglie, 19 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) a dicembre 2025 è risultata in aumento del 2,0% su base annua, a 2.137,2 miliardi, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 ma in decelerazione rispetto al +2,6% nel mese precedente. E' quanto risulta dal Rapporto mensile dell'Abi. A dicembre 2025 i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 2,1% su base annua (+2,7% il mese precedente). La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, a dicembre 2025 è aumentata dell'1,1% rispetto ad un anno prima (+1,9% nel mese precedente). (ANSA).