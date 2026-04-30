(ANSA) - CARACAS, 30 APR - Sono ripresi oggi ufficialmente dopo sette anni i voli diretti tra gli Stati Uniti e il Venezuela, un ulteriore segno del clima di cooperazione con gli Usa avviato dal governo della presidente ad interim, Delcy Rodríguez, dopo l'operazione militare del 3 gennaio che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. A inaugurare la ripresa del collegamento aereo tra i due Paesi è stato un volo American Airlines sulla rotta Miami-Caracas, e la notizia è stata rilanciata anche dai social della Casa Bianca con un post in cui si afferma che "ciò non sarebbe stato possibile senza la coraggiosa leadership del presidente Trump nell'Operazione Absolute Resolve", accompagnato da una locandina con su scritto 'Welcome to Venezuela'. L'aereo era stato presentato mercoledì dalla compagnia aerea a Fort Worth, in Texas, ed era stato salutato dal Segretario dei Trasporti statunitense Sean Duffy come un emblema dell'"orgoglio americano". Il volo inaugurale operato dalla sussidiaria Envoy Air, si apprende, ha offerto uno speciale menù venezuelano con cachapas (tortillas di mais dolce) e insalata di pollo con maionese (reina pepiada). American Airlines, che volava in Venezuela dal 1987 ed era la principale compagnia aerea sulla rotta, aveva sospeso le operazioni nel 2019 a causa del deterioramento delle relazioni durante la politica di "massima pressione" attuata dalla prima amministrazione di Donald Trump contro il regime di Maduro. (ANSA).