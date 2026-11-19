(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - E' 'caccia' al Dna del Mostro di Firenze. Un marchio che avrebbe accompagnato ognuno dei suoi otto duplici omicidi assieme alla Beretta calibro 22 (mai ritrovata) e ai proiettili Winchester serie H. Quel Dna, come riporta oggi La Nazione di Firenze, potrebbe essere nascosto tra i "corpi di reato", provenienti dalle scene del crimine che gli inquirenti, all'epoca ignari del potenziale investigativo, hanno ammassato in tanti scatoloni. E che ora la procura di Firenze, con le pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, andrà a riaprire. Ma prima di un'operazione complessa e delicatissima, che avrà luogo in un ambiente protetto, e che sarà affidata a Ugo Ricci, il genetista che ha riscritto la storia di Garlasco, la procura - che già possiede i Dna di alcuni indagati o sospettati - ha bisogno di immagazzinare tutti i dati genetici delle vittime al fine di escluderli con un'eventuale traccia genuina dell'assassino. Per questo, spiega il quotidiano, da qualche settimana a questa parte, i carabinieri del nucleo investigativo di Firenze stanno invitando i parenti di ognuno di quei ragazzi che, tra il 1968 e il 1985, sono stati trucidati dal serial killer. Non tutti, però. Qualcuno non c'è più. E di qualche vittima gli investigatori sono già in possesso di quei dati. A distanza di oltre cinquant'anni, è stata chiamata dai carabinieri la sorella di Pasquale Gentilcore: ha acconsentito a donare un campione di saliva. Era il 14 settembre del 1974 quando Pasquale e la fidanzata Stefania Pettini vennero trovati morti in una vigna a Rabatta, nel comune mugellano di Borgo San Lorenzo. (ANSA).