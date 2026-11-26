(ANSA) - PALERMO, 26 NOV - E' stata rinviata al 17 dicembre l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta che dovrà decidere sulle misure cautelari chieste per i 4 coindagati dell'ex prefetto Gianni De Gennaro, accusati di depistaggio aggravato alla mafia. L'udienza era fissata all'1 dicembre, ma i legali hanno chiesto un rinvio per l'enorme mole di carte da leggere. Il Riesame è stato investito del caso dopo che la Procura di Caltanissetta si è vista respingere dal gip la richiesta di misura per De Gennaro, poi morto suicida, dei suoi collaboratori Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi e Francesco Pacetto e del pentito Totuccio Contorno. (ANSA).