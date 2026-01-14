(ANSA) - BRUXELLES, 14 GEN - Nel 2024, le fonti rinnovabili rappresentavano il 47,5% del consumo lordo di elettricità in Ue, in aumento di 2,1 punti percentuali rispetto al 2023. Lo certificano i dati Eurostat secondo cui il dato è quasi triplicato (+30 punti percentuali) dall'inizio della serie temporale nel 2004: la quota era pari al 15,9% nel 2004, è aumentata al 28,6% nel 2014 ed è balzata al 47,5% nel 2024. In Austria si sono registrate le performance più elevate (90,1%, principalmente idroelettrica), seguita da Svezia (88,1%, principalmente idroelettrica ed eolica) e Danimarca (79,7%, principalmente eolica). In Italia era pari al 40%. Quote superiori al 50% sono state registrate anche in Portogallo (65,8%), Spagna (59,7%), Croazia (58,0%), Lettonia (55,5%), Finlandia (54,3%), Germania (54,1%), Grecia (51,2%) e Paesi Bassi (50,5%). Sul fronte opposto, arrancano ancora Malta (10,7%), la Repubblica Ceca (17,9%), Lussemburgo (20,5%), Ungheria e Cipro (entrambi 24,1%). Slovacchia (24,9%). (ANSA).