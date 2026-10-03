(ANSA) - ORBETELLO (GROSSETO), 03 OTT - E' tutto organizzato per la rimozione ed il disinnesco in sicurezza, domani 4 ottobre, di una bomba d'aereo inesplosa, della Seconda Guerra Mondiale, ritrovata in un terreno adiacente alla Strada Statale Aurelia, a Fonteblanda (Grosseto), al km 157+000. L'ordigno pesa 500 libbre (circa 226 chili) con circa 147 chili di tritolo. Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Grosseto e dal Comando Territoriale Nord dell'Esercito, sono condotte dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore in tre fasi. Dapprima viene realizzata sul posto una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti a un'eventuale esplosione accidentale che consentirà di ridurre l'area di evacuazione a 447 metri, limitando così il numero di persone da evacuare a circa 50 unità. Domenica gli artificieri provvederanno alla neutralizzazione dell'ordigno sul posto, attraverso la rimozione del sistema di innesco e, successivamente, lo stesso verrà trasportato in un'area sicura, individuata presso lo stesso comune di Orbetello per il brillamento. É prevista la chiusura temporanea della linea ferroviaria Roma-Pisa, di alcune strade adiacenti alla zona con deviazioni su tragitti alternativi. Per coordinare le attività sarà predisposto e diretto dalla prefettura di Grosseto un Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) al Comune di Orbetello. (ANSA).