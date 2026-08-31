(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Tre bambini di nazionalità tedesca di 8, 9 e 10 anni sono stati tratti in salvo ieri sera, verso le 21, dopo essere rimasti bloccati su un sasso in mezzo alle acque del fiume Passirio, nei pressi del ponte della Posta a Merano. A far scattare i soccorsi è stata la segnalazione di un passante, che ha notato i piccoli in difficoltà e ha prontamente dato l'allarme. I tre bambini, spaventati e infreddoliti, sono stati raggiunti prima da un carabiniere e successivamente messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che li hanno riportati a riva incolumi. Il comandante generale dell'Arma, generale Salvatore Luongo, si è congratulato telefonicamente con i militari operanti, estendendo - attraverso il Comandante di Compagnia - il suo riconoscimento a tutta l'Arma locale: "Siete un punto di riferimento per tutti, grazie per ciò che fate", ha ribadito Luongo. (ANSA).