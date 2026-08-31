(ANSA) - MADRID, 31 AGO - L'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina, vicino Huelva, in Andalusia, in Spagna, a seguito del ritrovamento della cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento, è stato rilasciato, secondo quanto informano all'ANSA fonti della Guardia Civil. Una volta completato il sopralluogo tecnico da parte della squadra di polizia giudiziaria sul luogo dell'accaduto e una volta inserita la relazione forense preliminare nel fascicolo dell'inchiesta, l'autorità giudiziaria ha decretato la libertà del detenuto, segnalano le fonti. (ANSA).