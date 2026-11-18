(ANSA) - BUENOS AIRES, 18 NOV - Sono state rilasciate le due persone detenute venerdì scorso al confine argentino con l'Uruguay sospettate di favoreggiamento nella fuga dell'ex Br Leonardo Bertulazzi dagli arresti domiciliari a Buenos Aires. Lo confermano all'ANSA fonti del tribunale federale che sovrintende il caso, a carico della giudice Maria Servini. A carico della coppia, una donna uruguaiana e un uomo salvadoregno entrambi conoscenti dell'ex Br, non sono stati rinvenuti elementi sufficienti a confermare i sospetti. I due, secondo gli inquirenti, erano conoscenti diretti dell'ex Br ed i loro nomi erano stati diramati alle autorità di frontiera ipotizzando un loro possibile coinvolgimento nella fuga. La giustizia conferma la liberazione anche di una terza persona, una donna di nazionalità paraguaiana fermata lo stesso giorno in analoghe circostanze e riguardo la quale non era stata data notizia. A più di una settimana dalla fuga gli inquirenti proseguono la caccia all'uomo che si crede possa ancora essere in Argentina. "In questo momento sono in corso operazioni nel quadro dell'inchiesta e ci stiamo muovendo nel più stretto riserbo", hanno affermato fonti della magistratura consultate oggi dall'ANSA. L'avvocato di Bertulazzi, sentito dall'ANSA, denuncia che le detenzioni effetuate erano irregolari e che le autorità stanno mettendo in atto una persecuzione contro conoscenti dell'ex Br. "Le persone fermate sono state trattenute per più di un giorno presso l'unità antiterrorismo della Polizia Federale (Pfa) dove hanno subito pressioni e minacce nel tentativo di estorcere loro informazioni. Non è stato contestato alcun reato: si è trattato semplicemente di una coercizione finalizzata a rintracciare Bertulazzi. In seguito, le persone sono state rilasciate. Inoltre, sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni di attivisti per i diritti umani, esponenti della sinistra e femministe. Si tratta di pura vessazione", ha affermato Rodolfo Yanzon. Nel frattempo nelle ultime ore sono state filtrate alla stampa le ultime immagini di Bertulazzi dopo la fuga. Lo ritraggono all'interno di un negozio di articoli sportivi nel quartiere di Vicente Lopez, nel nord della capitale, mentre acquista un berretto da pesca. L'ubicazione è coerente con l'inizio di un eventuale percorso intrapreso verso il confine terrestre con l'Uruguay. (ANSA).