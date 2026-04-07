(ANSA) - L'AQUILA, 07 APR - A diciassette anni dal sisma del 6 aprile 2009, la ricostruzione privata all'Aquila ha raggiunto il 96% del patrimonio edilizio tra interventi conclusi e in fase di ultimazione, mentre sul fronte pubblico l'avanzamento fisico si attesta intorno al 60%. È il quadro diffuso nei giorni del 17/o anniversario del terremoto. Nel solo Comune dell'Aquila risultano 80 interventi finanziati per oltre 425 milioni di euro, con 33 opere già concluse. Sul fronte dell'edilizia scolastica il piano prevede investimenti per oltre 117 milioni su 22 interventi. Quattro scuole sono state completate, mentre 13 progetti, per 59,62 milioni, risultano appaltati o in fase di esecuzione. Tra le consegne previste entro il 2026 ci sono i poli scolastici di Gignano Torretta Sant'Elia e San Sisto Santa Barbara, oltre a diversi asili nido. Tuttavia, sono ancora 3.500 i bambini e i ragazzini a scuola nelle strutture provvisorie. I dati indicano anche una crescita delle iscrizioni negli istituti di alta formazione: l'Università dell'Aquila passa da 18.969 iscritti nel 2021/2022 a 19.785 nel 2024/2025, il Gssi da 117 a 159 studenti, mentre aumentano anche Accademia di Belle Arti e Conservatorio. I residenti nel Comune restano intorno a quota 70 mila, con un +2% dal 2017 e un incremento del 15% nel centro storico. In forte calo anche la presenza negli alloggi emergenziali: al 1° aprile 2026 si contano 833 residenti nei Case e 443 nei Map, contro i 14.576 e 2.852 del 2010. "In questi anni L'Aquila è ripartita con determinazione e dignità - ha dichiara il sindaco Pierluigi Biondi - È così che il ricordo diventa speranza e la speranza diventa futuro per L'Aquila". (ANSA).