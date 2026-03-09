(ANSA) - TARANTO, 09 MAR - "Il Tribunale ha demolito la nuova Aia (Autorizzazione integrata ambientale, ndr) propagandata dal governo Meloni come la panacea di tutti i mali. Ma ha reso una motivazione contraddittoria sulla sospensione dell'attività produttiva. Anzichè ordinare l'immediata sospensione di essa ha concesso un 'termine di grazia' che viola quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea e cioè che le proroghe sono illecite. Abbiamo quindi impugnato la decisione con riguardo a questo termine concesso che è di 3 anni decorrenti dalla scadenza dell'ultima Aia (24 agosto 2023)". Lo annunciano i promotori dell'azione inibitoria contro l'ex Ilva che chiedono lo stop dell'area a caldo. (ANSA).