(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Uno degli eredi Leonardo del Vecchio, Rocco Basilico, ha fatto ricorso alla Corte del Lussemburgo contro la procedura per il passaggio del 25% di Delfin a Leonardo Maria Del Vecchio per circa 10 miliardi in parallelo con la decisione di aumentare la distribuzione dei dividendi ai soci della holding lussemburghese. Fonti finanziarie segnalano tuttavia che l'iniziativa non impedisce il trasferimento delle quote e l'operazione va quindi avanti. Secondo Basilico la procedura che autorizza il trasferimento delle partecipazioni pari al 12,5% ciascuna da Paola e Luca Del Vecchio a Leonardo Maria non ha ottenuto l'approvazione coi voti richiesti. Il via libera al passaggio di mano è stato dato all'ultima assemblea da 6 soci su 8 con il no di Claudio Del Vecchio e dello stesso Basilico. Quest'ultimo è stato poi il solo a esprimere voto contrario alla distribuzione dell'80% dell'utile in dividendi nel triennio. (ANSA).