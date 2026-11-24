(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Riapre all'Università di Torino la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza. L'inaugurazione si è svolta ieri, a 73 anni esatti dall'apertura, proprio nel capoluogo piemontese, della prima scuola italiana di specializzazione in chirurgia plastica e a nove anni dall'ultimo accreditamento. Diretta da Marco Fraccalvieri, docente del Dipartimento di Scienze chirurgiche, la scuola darà particolare spazio alla chirurgia ricostruttiva nel trattamento dei tumori della mammella e della pelle. Alla realizzazione del progetto ha contribuito anche Donato Casella, direttore della struttura complessa di Chirurgia plastica e ricostruttiva della Città della Salute. "Riaprire questa Scuola - spiega la rettrice Cristina Prandi - significa dare continuità a una storia iniziata nel nostro Ateneo, mettendo le nostre competenze al servizio della formazione di nuove generazioni di medici. Vogliamo preparare specialisti e specialiste che sappiano unire a una solida preparazione chirurgica la capacità di ascoltare i bisogni e le aspettative dei pazienti e di lavorare con professionisti di discipline diverse". "La varietà dei casi trattati e la collaborazione multidisciplinare tra le nostre specialità rappresentano un contesto di grande valore per la formazione dei futuri specialisti", aggiunge Livio Tranchida, direttore generale della Città della Salute di Torino. "La Scuola che vogliamo costruire - evidenzia Fraccalvieri - dovrà essere una Scuola profondamente contemporanea. La Chirurgia Plastica, infatti, è cambiata. Sono cambiate le tecniche. Sono cambiate le tecnologie. È cambiato il modo di affrontare la malattia. Ed è cambiato soprattutto il ruolo del chirurgo plastico all'interno dei moderni percorsi multidisciplinari". Alla cerimonia inaugurale è intervenuto con una lectio magistralis Nicolò Scuderi, professore emerito di Chirurgia plastica dell'Università La Sapienza di Roma. (ANSA).