(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Sono 12, su 98 ricorsi, gli emendamenti al decreto milleproroghe che hanno superato il supplemento di istruttoria è sono stati riammessi. Lo hanno deciso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Sui circa 250 emendamenti dichiarati ieri inammissibili le commissioni hanno ricevuto "98 richieste di riesame" e, "alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi presentati - si legge nello speech delle commissioni - , nonché a seguito di un supplemento di istruttoria, hanno ritenuto di riammettere" 12 emendamenti. Tra questi non figurano gli emendamenti proposti dalla maggioranza per la riapertura del condono del 2003 sui quali, secondo quanto si apprende era stato presentato ricorso. (ANSA).