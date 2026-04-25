(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Ragioneria generale dello Stato esenta organismi e amministrazioni dagli obblighi di spending review, almeno sulla spesa energetica. In una circolare inviata alla presidenza del Consiglio e a tutti i ministeri, la Rgs richiama alle necessità imposte dalle nuove regole sulla spesa, ma considerando gli effetti della guerra in Iran, mette anche in chiaro che quest'anno i consumi energetici non saranno sottoposti ai limiti previsti per legge per l'acquisto di beni e servizi. "Considerato l'acuirsi della situazione politica internazionale di conflitto, aggravata anche dall'intensificarsi delle ostilità nell'area mediorientale, tenuto conto del persistente rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, - si legge nella circolare - si reputa opportuno confermare, anche per l'esercizio 2026, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., ribadendo sempre l'esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare, comunque, il contenimento delle spese in questione". La Ragioneria aveva adottato lo stesso approccio anche dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. (ANSA).