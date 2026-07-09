(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Circolazione sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Lo rende noto un comunicato di Rfi. Al momento, da Battipaglia a Paola non circolano i treni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta con l'attivazione dei bus. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura, perciò i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Nel frattempo, sono in corso le verifiche da parte delle Autorità competenti. Informazioni sulla circolazione nelle stazioni e sui canali di Infomobilità di Rfi e Trenitalia, conclude il comunicato. (ANSA).