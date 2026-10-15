(ANSA) - ROMA, 15 OTT - L'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta 'flotta ombra' che hanno trasportato petrolio e prodotti petroliferi da Paesi come Russia, Iran e Venezuela, nel tentativo di ridurre i costi di trasporto globali che hanno raggiunto livelli record. Lo afferma un funzionario Usa, scrive Reuters. I nuovi colloqui si concentrano sulla possibilità che gli Usa consentano il transito di 'petrolio legale' su navi precedentemente sanzionate. Ciò riguarda greggio o prodotti petroliferi non soggetti a sanzioni, anziché petrolio russo e iraniano, oggetto di misure punitive. (ANSA).