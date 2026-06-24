(ANSA) - LUCCA, 24 GIU - Lo Yad Vashem di Gerusalemme ha insignito don Aldo Mei, sacerdote lucchese martire della Resistenza, del titolo di 'Giusto tra le Nazioni' e a breve il suo nome sarà inciso sul Muro d'Onore nel Giardino dei Giusti. La comunicazione è arrivata la sera del 23 giugno direttamente da Israele ed è firmata dal direttore del Dipartimento dei Giusti tra le Nazioni, Joel Zisenwine. Nel settembre 2025, in preparazione a questo evento, si tennero due giornate a Lucca, a cura dell'Associazione Bene Gratitudine e Memoria. Ora è arrivata l'ufficialità. Nella lettera, indirizzata al nipote del sacerdote lucchese, ucciso dalle SS il 4 agosto 1944, sugli spalti delle Mura di Lucca a Porta Elisa, c'è scritto: "La Commissione per la Designazione dei Giusti ha deciso di conferire il titolo di Giusto tra le Nazioni al suo defunto zio, Don Aldo Mei, in riconoscimento del coraggioso aiuto che ha prestato agli ebrei durante l'Olocausto, rischiando la propria vita". "Apprendo la notizia con il cuore colmo di gioia e riconoscenza - dichiara l'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti - A nome della Chiesa di Lucca, ringrazio lo Yad Vashem di Gerusalemme, che ha riconosciuto la carità di don Aldo e il bene da lui profuso nei confronti degli ebrei perseguitati durante l'orrore dell'Olocausto. Abbiamo sempre bisogno di tenere alta la lampada del bene, perché non sia dimenticato il valore assoluto della vita e della dignità di ogni persona". "Questo tributo alla memoria di don Aldo - conclude Giletti - inoltre ricorda a tutti noi che, anche nei momenti più difficili della storia, si può scegliere di non servire l'odio e di non nascondersi dietro l'indifferenza, ma di vincere il male con il bene, pagando di persona e suscitando un'umanità nuova, aperta alla fraternità universale". (ANSA).