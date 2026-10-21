(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - Quattro tracce rilevate sui sacchi neri nei quali era chiuso il corpo di Liliana Resinovich corrisponderebbero a un contatto con il guanto da lavoro nero che fu trovato nei pressi del corpo di Liliana. E' quanto risulta dall'analisi dattiloscopica incaricata dalla Gip di Trieste. Elemento questo che, secondo l'avvocato Nicodemo Gentile che assiste Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, è la conferma di un omicidio. "Che si tratti di un omicidio è ormai un'evidenza imponente come il Monte Bianco. È tempo di dare nome e cognome a chi ha ucciso la povera Liliana. La verità non può più attendere". (ANSA).