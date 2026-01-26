(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - Chris Madel, un avvocato di Minneapolis che si stava candidando come repubblicano alla carica di governatore del Minnesota, ha annunciato che interrompe la sua campagna a causa della "ritorsione" del Grand Old Party contro il suo stato, definendo le operazioni dell'Ice come un "disastro totale". "Non posso sostenere la ritorsione dichiarata dei repubblicani a livello nazionale verso i cittadini del nostro stato, né posso considerarmi un membro di un partito che lo farebbe", ha detto Madel in un video pubblicato sui social della sua campagna. (ANSA).