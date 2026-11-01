(ANSA) - ROMA, 01 NOV - L'esercito della Repubblica Centrafricana, coadiuvato dagli istruttori russi, ha impedito la presa del potere da parte di miliziani e a sostenere lo svolgimento delle elezioni: lo ha affermato in un'intervista alla Tass il presidente del Paese, Faustin-Archange Touadéra. "La sovranità non è solo una bella parola - ha detto - ma un lavoro quotidiano. Siamo passati dalla situazione del 2020 e 2021, quando l'esistenza stessa dell'ordine costituzionale era a rischio, a una condizione in cui l'esercito e le forze di sicurezza, con il supporto degli istruttori russi, sono stati in grado di sventare un tentativo di presa del potere con la forza e di garantire lo svolgimento delle elezioni generali". (ANSA).