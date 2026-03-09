(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Balzano i rendimenti dei titoli di stato in vista di un doppio rialzo dei tassi della Bce nel 2026 a fronte dell'inflazione dovuta alla corsa dei prezzi dell'energia per la guerra in Iran. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si porta a 84 punti, sui massimi dal giugno del 2025, mentre il rendimento annuo italiano sale di 13,2 punti al 3,75%, quello tedesco di 5,3 punti all 2,9% e quello francese di 11,2 punti al 3,62%. In crescita di 10,3 punti al 3,45% il rendimento spagnolo e di 14,6 punti al 4,77% quello del Regno Unito. (ANSA).