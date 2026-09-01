(ANSA) - BRUXELLES, 01 SET - Le attese dei mercati per un nuovo rialzo dei tassi della Bce nella riunione del 10 settembre sono "comprensibili". Lo afferma il governatore finlandese e membro del direttivo della Bce, Olli Rehn, in un'intervista al Financial Times, senza tuttavia esprimersi a favore di un aumento. Secondo Rehn, la Bce deve prepararsi a un conflitto prolungato: "Potremmo assistere a una guerra di logoramento in Medio Oriente". Il rischio è che le tensioni e la quasi totale chiusura di Hormuz mantengano elevati i prezzi dell'energia e l'inflazione. "Non dobbiamo mostrare alcuna compiacenza di fronte a queste pressioni inflazionistiche", ha detto. (ANSA).