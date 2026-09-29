(ANSA) - TRIESTE, 29 SET - "Dieci anni fa nessuno pensava che si sarebbe arrivati a una sentenza con tutti i depistaggi e quant'altro è accaduto, invece ci siamo arrivati ed è un passo importante della giustizia". A sostenerlo è Alessandro Dijust, sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, il piccolo centro in provincia di Udine dove Giulio Regeni viveva con la famiglia. Famiglia che, secondo quanto si apprende, è ancora a Roma dopo aver assistito alla sentenza ieri. "La nostra speranza era che ci fosse una condanna ancora più forte, ma intanto - ha proseguito il sindaco Dijust - è stata posta una verità". La piccola comunità di Fiumicello come ha reagito? "Le varie amministrazioni che si sono succedute in questi anni e la comunità tutta sono sempre stati solidali" alla causa di Giulio Regeni, "sempre stretti intorno alla famiglia". (ANSA).