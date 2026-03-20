L’AQUILA. Da un gesto romantico a una disputa da mezzo milione. In un bar abruzzese – come scrive La Stampa - un uomo avrebbe acquistato un Gratta e Vinci per la compagna, che dopo aver scoperto la vincita da 500mila euro si sarebbe allontanata senza più contatti.



Secondo quanto ricostruito, il biglietto sarebbe stato donato prima di essere grattato. Una circostanza che ora alimenta il contrasto: lui rivendica la proprietà della vincita, lei avrebbe già avviato le procedure per incassarla.



Il titolare della ricevitoria conferma l’acquisto e il gesto del regalo, ma mantiene il riserbo sull’identità dei due. La vicenda potrebbe ora approdare all’attenzione dei carabinieri.



Resta quindi aperta la questione centrale: a chi spettano i 500mila euro, a chi ha pagato il biglietto o a chi lo ha ricevuto?