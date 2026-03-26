(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Il fondo inglese Cvc, azionista di controllo con il 46,82% vuole tutta Recordati e ha presentato mercoledì sera una manifestazione di interesse non vincolante che valorizza la società a 52 euro per azione. Prima di impegnarsi però vuole svolgere una due diligence, deve reperire le risorse per finanziare l'operazione e identificare un partner con cui promuovere l'offerta. Lo comunica la società farmaceutica che, dopo i rumors, ha vissuto una seduta turbolenta in Borsa. Dopo l'opa totalitaria l'intenzione di Cvc sarebbe quella di delistare il titolo, precisa in una nota la società ricordando che la manifestazione di interesse deve ancora essere valutata dal cda. In Borsa il rally prosegue, dopo una breve sospensione, con un rialzo del 7% a 49,6 euro. (ANSA).