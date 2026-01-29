(ANSA) - ROMA, 29 GEN - La domanda di oro ha raggiunto un livello record nel 2025, con investitori e banche centrali che si sono riversati sul bene rifugio come protezione dalle politiche imprevedibili del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il prezzo dell'oro è aumentato di conseguenza fino ai massimi registrati anche oggi vicino ai 5.600 dollari l'oncia. Secondo il rapporto annuale del World gold council, gli acquisti hanno raggiunto massimi storici sia in volume che in valore lo scorso anno, con una domanda che ha superato le 5.000 tonnellate e un valore che ha raggiunto i 555 miliardi di dollari, con un aumento del 45% su base annua. "L'incertezza" è stata il fattore chiave della solida performance del metallo prezioso, spiega l'analista del Wgc Krishan Gopaul. L'anno è stato caratterizzato dall'attacco tariffario di Trump contro i principali partner commerciali, tra cui Cina, Unione Europea e India, che ha sovvertito i principi di libero scambio globali di lunga data. A ciò si aggiunge che le critiche di Trump alla politica monetaria statunitense hanno alimentato preoccupazioni sull'indipendenza della Fed e contribuito all'indebolimento del dollaro. Questi timori hanno spinto altre banche centrali ad aumentare significativamente le proprie riserve auree. Sebbene gli acquisti di oro da parte delle banche centrali siano leggermente diminuiti in volume rispetto all'anno precedente, il loro valore totale è aumentato del 13% nel 2025. L'oro ora rappresenta oltre il 20% delle riserve delle banche centrali, un livello che non si vedeva dall'inizio degli anni '90, sottolinea ancora il World gold council. La domanda è stata inoltre stimolata dall'entusiasmo per gli Etf, i fondi di investimento quotati, legati al prezzo dell'oro. "Gli Etf sull'oro hanno reso l'oro più accessibile a molti investitori", rendendolo facile da acquistare come un'azione aziendale, affermato ancora Gopaul. (ANSA).