(ANSA) - NEW YORK, 18 NOV - Dopo una settimana dominata da una controversia sulla restituzione di un'opera d'arte svenduta durante il nazismo, Sotheby's ha stabilito un record per un dipinto di Vincent van Gogh: Châtaigniers en fleurs (Castagni in fiore), dipinto nel 1890, poche settimane prima della morte dell'artista, è stato aggiudicato per 190,4 milioni di dollari, commissioni comprese, stabilendo un nuovo primato per il pittore olandese. L'opera, coperta da garanzia di Sotheby's, è stata aggiudicata in sala a 165 milioni di dollari, a fronte di una stima di circa 180 milioni, a cui vanno aggiunte le commissioni a carico dell'acquirente. (ANSA).