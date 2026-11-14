(ANSA) - LONDRA, 14 NOV - Re Carlo III compie 78 anni all'insegna dell'abituale celebrazione familiare riservata a questo giorno in casa Windsor, dopo aver archiviato il suo quarto anno di regno e reduce da una raffica d'impegni pubblici recenti internazionali e interni: dalla delicata missione nei Caraibi culminata a inizio novembre nello spinoso dibattito sulle colpe britanniche nello schiavismo del passato all'ultimo vertice del Commonwealth; alla commemorazione solenne dei caduti di guerra del Remembrance Day, da lui presieduta subito dopo il rientro da quel lungo viaggio; fino alla visita di ieri nella periferia londinese di Croydon suggellata in una scuola pubblica da un coro di 'Happy Birthday' in suo onore. Impegni che confermano l'apparente tenuta della sua salute, segnata negli ultimi anni dalle cure per tenere a bada il cancro di natura imprecisata diagnosticatogli nel 2024. Ma che oggi lasciano il posto a un festeggiamento più intimo, con l'nseparabile regina consorte Camilla, condito dagli auguri di sudditi e familiari: a incominciare da quelli tradizionali via social del suo primogenito ed erede al trono William, con la moglie Kate e i tre figli. Secondo consuetudine, il compleanno anagrafico dei sovrani britannici viene celebrato riservatamente, mentre i festeggiamenti ufficiali pubblici si svolgono a giugno per ogni monarca (quale che sia la sua data di nascita) con la parata di Trooping the Colour. Nella giornata odierna non è mancata comunque la diffusione integrale di uno speciale radio show - registrato e in parte anticipato nei giorni scorsi - in cui il re ha dialogato con il quasi coeataneo sir Elton John, leggenda della musica pop e rock, che di anni ne appena compiuti 79. Un conoscente di vecchissima data - che fu grande amico anche della sua defuna ex moglie Diana e che di recente ha affiancato il suo figlio ribelle Harry in una battaglia legale contro le intrusioni nella privacy imputate al tabloid Daily Mail - con il quale Carlo non ha mancato di parlare di beneficienza, ma pure di scherzare amabilmente: a colpi di battute sugli acciacchi dell'età che avanza per entrambi. (ANSA).