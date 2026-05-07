(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Questo pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo e la dinamica dell'accaduto. Lo riferisce il ministero della Difesa, secondo cui il ministro Guido Crosetto è in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, il comandante del Covi e quello del contingente italiano per seguire costantemente l'evoluzione della situazione. (ANSA).