(ANSA) - ROMA, 08 SET - In una fase di grave e diffuso arretramento internazionale rispetto alla rilevazione 2022, i dati dell'ultimo rapporto Ocse Pisa evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo: se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. Il ministero dell'Istruzione parla di "una situazione di solidità per il nostro sistema di istruzione, che supera significativamente per la prima volta la media Ocse in comprensione dei testi scritti (lettura) e la supera pure in matematica come anche in scienze, dove le competenze migliorano rispetto ai dati del 2022. In scienze, ambito principale di Pisa 2025, gli studenti italiani raggiungono 483 punti, con la media Ocse pari a 482". Di particolare importanza il risultato dell'Italia in lettura: gli studenti italiani raggiungono i 474 punti, rispetto ai 461 della media Ocse. "Per la prima volta ci collochiamo significativamente al di sopra della media internazionale. Il punteggio medio italiano è superiore a quello della Finlandia, sistema che ha rappresentato a lungo uno dei principali riferimenti internazionali in questo ambito", commenta il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. In matematica raggiungiamo risultati migliori di Francia, Germania, Usa e Svezia. Il punteggio italiano è pari a 468 punti, a fronte di una media Ocse di 463. Anche la quota di studenti che ottiene almeno il livello di base è leggermente superiore a quella Ocse. (ANSA).