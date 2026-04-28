(ANSA) - ROMA, 28 APR - In crescita nel mondo e in Italia il cybercrime dove opera oramai una vera e propria "industria delle truffe", " con kit pronti all'uso, piattaforme condivise e modelli di revenue sharing che ricordano le imprese tradizionali". E' quanto emerge da una ricerca di Mastercard secondo cui ogni anno, a livello globale, vengono persi 1000 miliardi di dollari a causa delle truffe, con il 96% delle vittime che non riesce mai a recuperare i fondi. E nel nostro Paese, secondo un sondaggio commissionato dal gruppo, 6 italiani su 10 hanno ricevuto e-mail di phishing o messaggi di testo ingannevoli. Oltre la metà (53%) è stata presa di mira da truffe telefoniche e il 45% ha invece subito attacchi tramite social media. "Molto diffuse le truffe sentimentali, note come romance scams, con il 27% degli italiani che si è imbattuto in profili falsi, richieste di denaro o relazioni online che sfociano in sfruttamento finanziario". Malgrado le carte di pagamento compromesse che circolano sui mercati illegali siano in calo a 142 milioni nel mondo (per l'Italia sono 1,4 milioni), tuttavia i dati rubati sono sempre più completi. E aumenta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Nel primo trimestre del 2025, le frodi legate a identità sintetiche sono aumentate del 300% Il settore dei pagamenti digitali "rappresenta contemporaneamente uno dei bersagli più esposti e uno dei laboratori più avanzati di innovazione nella sicurezza". Mastercard rivendica l'implementazione di soluzioni di cybersecurity e, in particolare, di threat intelligence, che affrontano una media di oltre 200 tentativi di attacchi cyber al minuto sul proprio network e più di 3,5 milioni di tentativi di phishing, riuscendo a bloccare ad esempio - attraverso una sola soluzione (SafetyNet) - oltre 70 miliardi di transazioni fraudolente negli ultimi 10 anni. (ANSA).