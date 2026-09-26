(ANSA) - VICENZA, 26 SET - La Polizia di Vicenza ha tratto in arresto ieri sera due cittadini senegalesi, di 22 e 24 anni accusati di aver sequestrato un ragazzino minorenne in provincia di Bergamo. L'operazione è scattata dopo una denuncia presentata ai Carabinieri di Ponte San Pietro (Bergamo) dalla madre del ragazzino, in angoscia per la sorte del figlio, che aveva riferito di aver ricevuto da lui alcuni messaggi dai quali emergeva chiaramente una situazione di pericolo e di costrizione. Dalle verifiche è emerso che il ragazzino era stato avvicinato e portato via la sera prima contro la propria volontà all'esterno di una pizzeria del bergamasco da due uomini che lo avevano costretto a salire su un'auto diretta verso il territorio vicentino. I due volevano essere pagati per una vicenda legata auna compravendita di banconote contraffatte. Grazie alla geolocalizzazione del cellulare del minorenne, gli equipaggi delle Volanti della Questura di Vicenza hanno rapidamente concentrato le ricerche nel capoluogo berico. Hanno quindi rintracciato il giovane nei pressi del Ponte degli Angeli, ancora in compagnia dei due sequestratori, vicino a un B&B dove era stato costretto a trascorrere la notte. I due sono così stati bloccati e arrestati, quindi portati alla Casa Circondariale. Il minore è stato riaffidato alla madre. (ANSA).