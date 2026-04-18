(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Prosegue a Napoli - sin dalle prime ore del giorno - l'esame del cunicolo di cui si sono serviti i rapinatori per far perdere le proprie tracce dopo il colpo alla filiale di piazza Medaglie d'Oro. Con gli investigatori si è calato sotto terra anche il geologo Gianluca Minin, professionista di supporto alle indagini, e autore di un video in 3d che riscotruisce il percorso nei sotterranei. "Siamo tornati - ha spiegato ai cronisti una volta tornato in superficie - per avere la coscienza a posto di aver filmato tutto quello che c'era da vedere, in modo da consentire a bocce ferme agli investigatori di trarre le loro conclusioni. Non posso fornire dettagli relativi alle indagini in corso, ma posso dire che abbiamo individuato dove hanno lavorato e so che hanno lavorato anche parecchio lontano - alcune centinaia di metri - da dove siamo adesso. Di certo ci sono volute settimane di preparazione. Sicuramente è gente che si sa orientare, sanno come si fa, hanno scavato a mano il cunicolo verso la banca che è lungo 12 metri per un'altezza compresa tra i 70 e i 90 centimetri. L'idea che mi sono fatto è che ci sia una squadra apposita che si è occupata dello scavo e che poi abbia lasciato ad altri la rapina. Ho constatato la loro professionalità, sono esperti di quella materia, considerato che si sono mossi in un ambiente anche pericoloso, perché il cunicolo era a rischio frana e il materiale di cui era fatto incoerente". (ANSA).