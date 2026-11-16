(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Dopo 17 anni i carabinieri hanno risolto il 'cold case' della rapina in abitazione e del tentato omicidio andati in scena la sera del 16 aprile 2009 a Leinì. Due uomini sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il colpo, 17 anni fa, si verificò in un cascinale alle porte della cittadina del Torinese: almeno quattro rapinatori, con passamontagna, pistole, fucili e bastoni, fecero irruzione nell'edificio. Aggredirono il figlio 29enne, tramortendolo, e malmenarono i coniugi proprietari dell'abitazione. L'obiettivo era quello di svaligiare la cassaforte ma, non trovandola, si portarono via 2.500 euro in contanti, un assegno da 17.000 euro e due fucili semiautomatici. La vittima che riportò conseguenze peggiori fu il 29enne, il quale, all'arrivo dei carabinieri, si trovava ancora privo di sensi a causa dei violenti colpi ricevuti. I sopralluoghi eseguiti dai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Torino, hanno permesso di recuperare resti di guanti in lattice, porzioni di corde, borsoni, alcune fascette da elettricista e del nastro adesivo. Nel 2023 la prima svolta: uno dei tre profili di Dna isolati sul luogo della rapina viene attribuito a uno dei componenti della banda, consentendo così ai carabinieri di avviare una complessa attività investigativa che ha permesso di raccogliere una serie di indizi a carico dei due uomini, un italiano di 49 anni e un cittadino serbo di 64. Nel giugno 2025, i due stavano preparando un'ulteriore rapina in abitazione, questa volta a Torino. Nella circostanza i carabinieri sono intervenuti sventando quella che prometteva essere un'altra azione violenta. Il gip del Tribunale di Torino, accogliendo la richiesta della procura, ha ravvisato i gravi indizi a carico degli indagati, per rapina in concorso pluriaggravata e tentato omicidio. Entrambi sono ora in carcere. (ANSA).