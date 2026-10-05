(ANSA) - ROMA, 05 OTT - La Rai - a quanto si apprende - ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Alla base della decisione, ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari: una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista Cisl, nella sede aziendale; i contenuti della conversazione con il parlamentare M5s Dario Carotenuto; le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola; la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report. (ANSA).