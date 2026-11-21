(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Era un uomo libero. Il dolore è grande, secondo solo a quello provato quando è stato costretto a lasciare la Rai". Così Sigfrido Ranucci, conduttore di 'Report', arrivando alla camera ardente di Corrado Augias allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. "Dobbiamo tenercelo stretto anche in un'altra dimensione - ha aggiunto il giornalista -. Non posso dimenticare che nei miei momenti di difficoltà è venuto a darmi conforto: proprio nei giorni successivi alla rimozione da 'Report', ci ha tenuto a incontrarmi e a manifestarmi tutta la sua solidarietà". Rispondendo sulle dichiarazioni di Riccardo Iacona - che ha sottolineato quanto Viale Mazzini abbia perso con l'addio del giornalista e di altri volti storici della terza rete -, Ranucci ha commentato: "Hanno un motivo per dirlo". Infine, osservando la lunga fila di cittadini presenti per l'ultimo saluto in Campidoglio, ha concluso: "È bello vedere così tanta gente oggi, e tanta gente comune: è il segnale che Corrado è riuscito ad arrivare a tutti". (ANSA).