(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Penso di avere chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile". E' quanto ha detto Sigrido Ranucci al termine dell'audizione durata oltre cinque ore per l'indagine dell'attentato ai suoi danni dell'ottobre del 2025. Per questa vicenda sono attualmente in carcere Valter Lavitola, reo confesso, e la banda che mise la bomba a Pomezia. Per loro i pm nelle prossime settimane, dopo avere chiuso le indagini, potrebbero chiedere il giudizio immediato. "Come già avvenuto nelle precedenti occasioni, Ranucci ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati inquirenti, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte e rappresentando quanto a sua conoscenza, nella piena consapevolezza della delicatezza degli accertamenti in corso", afferma l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista. "Pur comprendendo la particolare attenzione mediatica che accompagna questa vicenda, si ritiene allo stato doveroso - aggiunge - mantenere il riserbo sulle domande formulate e sulle dichiarazioni rese, nel rispetto delle esigenze investigative. Sigfrido Ranucci ha il più grande interesse a che sia fatta piena luce su quanto accaduto, sulle ragioni dell'attentato e su tutte le responsabilità". "È per questo - conclude il legale - che continuerà ad offrire all'Autorità giudiziaria ogni contributo utile all'accertamento della verità, senza alimentare ricostruzioni, anticipazioni o suggestioni mediatiche". (ANSA).