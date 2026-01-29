(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Rame da record sui mercati delle materie prime. Le quotazioni hanno registrato la maggiore impennata degli ultimi 16 anni, alimentate da un'ondata di intense speculazioni commerciali in Cina. I prezzi sono aumentati del 10%, toccando per la prima volta in assoluto i 14.400 dollari a tonnellata. Gli investitori cinesi si stanno riversando sulle materie prime, cavalcando una potente ondata che ha portato tutti i metalli, dallo stagno all'argento, a livelli record. Il rame in è particolare uno dei preferiti dal mercato, che vede nella transizione energetica e nella crescita dei data center un fattore trainante della domanda. (ANSA).