(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Un drone esplosivo, destinato a colpire la presidenza del Consiglio a Tirana è stato neutralizzato due giorni fa: l'ha reso noto oggi il premier Edi Rama, commentando le violente proteste nella capitale che chiedono le sue dimissioni. Dietro l'attacco, per Rama, ci sarebbero "mani straniere", tesi sostenuta sin dall'avvio delle proteste nel Paese. Il premier ha poi messo in evidenza un post su X di Aleksandr Dugin, "l'ideologo di Putin", che elogiava le proteste in Albania. "Abbiamo molte informazioni sull'interferenza nei social media delle mani straniere, dove un'altra è anche quella dell'Iran". (ANSA).