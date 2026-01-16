(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Prosegue il rally del gas, con un balzo del 9% a 36,15 euro al megawattora, estendendo al 25% il guadagno di questa settimana. "Il più grande balzo di questo tipo in oltre due anni - osservano gli operatori - e un livello che non si vedeva da luglio" dopo che la maggiore domanda di riscaldamento si è scontrata con i rinnovati rischi geopolitici. "Il sentiment è completamente cambiato - si potrebbe quasi definire una tempesta perfetta" commenta un analista. I prezzi sono ancora lontani dai record registrati durante la crisi energetica del 2022 ma il mercato europeo del gas si mostra volatile. (ANSA).