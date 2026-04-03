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(ANSA) - ROMA, 03 APR - Nel 2025 il reddito disponibile delle famiglie aumenta del 2,4% nel 2025, dopo il +2,9% del 2024. L'Istat segnala un incremento di 32,4 miliardi di euro. La crescita del reddito disponibile supera quella dei prezzi e porta a un aumento dello 0,9% del potere d'acquisto. L'anno precedente l'incremento era stato dell'1,2%. Lo comunica l'Istat. La spesa per consumi finali cresce del 2,5%, mentre si riduce la propensione al risparmio, attestandosi all'8,2% dall'8,3% nel 2024. Il tasso di investimento delle famiglie si riduce al 5,9% dal 6,3% del 2024. Prosegue anche la contrazione degli investimenti delle famiglie in abitazioni. (ANSA).